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При ударе по Архипо-Осиповке ранены две жительницы Воронежской области

В курортном селе Архипо-Осиповка Краснодарского края пострадали две жительницы Воронежской области в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.

В курортном селе Архипо-Осиповка Краснодарского края пострадали две жительницы Воронежской области в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, женщины 56 и 47 лет госпитализированы, им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики на связи с краснодарскими коллегами.

«Слова поддержки адресую жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне в результате террористических атак», — прокомментировал воронежский губернатор Александр Гусев.

Украинский дрон ударил по пляжу под Геленджиком 3 августа. По данным оперштаба Краснодарского края на утро 4 августа число пострадавших увеличилось до 58 человек, а количество погибших — до семи. Госпитализирован 21 пострадавший.

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