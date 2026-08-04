При ударе по Архипо-Осиповке ранены две жительницы Воронежской области

В курортном селе Архипо-Осиповка Краснодарского края пострадали две жительницы Воронежской области в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, женщины 56 и 47 лет госпитализированы, им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики на связи с краснодарскими коллегами.
«Слова поддержки адресую жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне в результате террористических атак», — прокомментировал воронежский губернатор Александр Гусев.
Украинский дрон ударил по пляжу под Геленджиком 3 августа. По данным оперштаба Краснодарского края на утро 4 августа число пострадавших увеличилось до 58 человек, а количество погибших — до семи. Госпитализирован 21 пострадавший.