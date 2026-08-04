Красноярцы планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 14 тысяч рублей

Согласно опросу, за месяц до начала учебного года необходимые покупки совершают 59% родителей. Еще по 12% респондентов начинают подготовку за одну-две недели до учебы или откладывают ее на последние дни августа. Заранее, в начале лета, школьные принадлежности приобретают 13% опрошенных.