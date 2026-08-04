Красноярцы планируют потратить на подготовку ребенка к школе в среднем 14 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство жителей Красноярска начинают готовиться к новому учебному году примерно за месяц до 1 сентября. При этом средний бюджет на сборы составляет 14 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Авито.
Согласно опросу, за месяц до начала учебного года необходимые покупки совершают 59% родителей. Еще по 12% респондентов начинают подготовку за одну-две недели до учебы или откладывают ее на последние дни августа. Заранее, в начале лета, школьные принадлежности приобретают 13% опрошенных.
Чаще всего в список покупок входят канцелярские товары (60%), новый рюкзак или портфель (54%) и пенал (53%). Почти половина родителей также покупает спортивную форму и обувь (по 48%). Школьную форму обновляют 40% семей, а повседневную одежду — 30%.