На Урале увеличили количество участников программы «Земский работник культуры»

В Свердловской области количество квот для участия в программе «Земский работник культуры» увеличили в два раза — с 15 до 27. Кроме того, участниками программы теперь становятся и специалисты из других регионов, таких как Кемеровская область, Ханты-Манскийский автономный округ и Пермский край.