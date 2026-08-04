На Урале увеличили количество участников программы «Земский работник культуры»

В Свердловской области количество квот для участия в программе «Земский работник культуры» увеличили в два раза — с 15 до 27. Кроме того, участниками программы теперь становятся и специалисты из других регионов, таких как Кемеровская область, Ханты-Манскийский автономный округ и Пермский край.
— В клубе «Прометей» поселка Карпушиха Кировградского муниципального округа появится новый руководитель театрального кружка. В Детской школе искусств им. О. С. Бобковой в Новой Ляле — концертмейстер, а в Красноуфимском краеведческом музее начнет работу новый младший научный сотрудник, — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По программе «Земский работник культуры» работники в сфере культуры могут переехать в населенный пункт, где проживает менее 50 тысяч человек. При заключении трудового договора специалисту предоставляется единовременная выплата — один миллион рублей. Обязательным условиям для участия в программе является наличие высшего или среднего профессионального образования.