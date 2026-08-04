Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После смертельного ДТП под Калининградом, где легковушка сбила двух человек, возбудили уголовное дело

Водителю Mitsubishi грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

Против 26-летнего водителя Mitsubishi, насмерть сбившего двух человек на трассе Калининград — Мамоново, завели уголовное дело. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 4 августа.

По предварительным данным, авария произошла на 15 км дороги. 41-летняя женщина и 39-летний мужчина скончались на месте до приезда скорой помощи.

Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

Погибшие пытались починить Volkswagen, который сломался посреди дороги. Водитель Mitsubishi и его спутница получили травмы, их доставили в больницу.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше