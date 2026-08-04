После смертельного ДТП под Калининградом, где легковушка сбила двух человек, возбудили уголовное дело

Против 26-летнего водителя Mitsubishi, насмерть сбившего двух человек на трассе Калининград — Мамоново, завели уголовное дело. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 4 августа.
По предварительным данным, авария произошла на 15 км дороги. 41-летняя женщина и 39-летний мужчина скончались на месте до приезда скорой помощи.
Дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.
Погибшие пытались починить Volkswagen, который сломался посреди дороги. Водитель Mitsubishi и его спутница получили травмы, их доставили в больницу.