Штраф в размере 800 рублей получил сбитый самокатчик в Ачинске

В отношении подростка возбудили административное дело за нарушение ПДД. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 800 рублей. На его родителя составили материал о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Документы направили в подразделение по делам несовершеннолетних.