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Штраф в размере 800 рублей получил сбитый самокатчик в Ачинске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ В Ачинске 16-летний подросток попал под автомобиль, когда пересекал нерегулируемый пешеходный переход на самокате, не спешившись.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ В Ачинске 16-летний подросток попал под автомобиль, когда пересекал нерегулируемый пешеходный переход на самокате, не спешившись.

ДТП произошло на улице Кравченко. За рулем Toyota Corolla находилась 46-летняя женщина. Пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали.

В отношении подростка возбудили административное дело за нарушение ПДД. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 800 рублей. На его родителя составили материал о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Документы направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

По факту аварии также возбуждено административное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести.