Штраф в размере 800 рублей получил сбитый самокатчик в Ачинске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/ В Ачинске 16-летний подросток попал под автомобиль, когда пересекал нерегулируемый пешеходный переход на самокате, не спешившись.
ДТП произошло на улице Кравченко. За рулем Toyota Corolla находилась 46-летняя женщина. Пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали.
В отношении подростка возбудили административное дело за нарушение ПДД. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 800 рублей. На его родителя составили материал о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Документы направили в подразделение по делам несовершеннолетних.
По факту аварии также возбуждено административное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести.