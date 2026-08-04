Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Русское лето» в Хабаровске: праздник единства и культуры

8 августа, в День физкультурника, в парковой зоне стадиона имени Ленина пройдет фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. Вход свободный, программа с 09:00 до 21:30. Главная тема — Год единства народов России, диалог русской культуры и традиций народов страны. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Хедлайнеры — группа 5sta Family. Также перед зрителями выступит фолк-группа САМОВАРОЧКИ. Подробная.

Источник: Губерния онлайн

8 августа, в День физкультурника, в парковой зоне стадиона имени Ленина пройдет фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. Вход свободный, программа с 09:00 до 21:30. Главная тема — Год единства народов России, диалог русской культуры и традиций народов страны. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Хедлайнеры — группа 5sta Family. Также перед зрителями выступит фолк-группа САМОВАРОЧКИ. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.