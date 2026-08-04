«Русское лето» в Хабаровске: праздник единства и культуры

8 августа, в День физкультурника, в парковой зоне стадиона имени Ленина пройдет фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию. Вход свободный, программа с 09:00 до 21:30. Главная тема — Год единства народов России, диалог русской культуры и традиций народов страны. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Хедлайнеры — группа 5sta Family. Также перед зрителями выступит фолк-группа САМОВАРОЧКИ. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.