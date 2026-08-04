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В Новосибирске до 10 августа сократят маршрут трамвая № 13 из-за ремонта путей

Трамваи будут курсировать от Гусинобродского шоссе до Сада Мичуринцев.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске с 4 по 10 августа изменится схема движения трамвая № 13. На время ремонта трамвайных путей на улице Зыряновской маршрут будет сокращён, сообщили в мэрии города.

Ограничения начнут действовать сегодня с 22:00 до 05:00 10 августа. Как уточнили в мэрии, «в связи с проведением ремонта трамвайных путей на улице Зыряновской будет закрыто трамвайное движение и изменена схема движения трамвайного маршрута № 13 “Гусинобродское шоссе — ул. Писарева”».

Трамваи № 13 будут курсировать от конечной остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Сад Мичуринцев». Движение организуют по Гусинобродскому шоссе и улице Никитина. Посадка и высадка пассажиров будет проходить на остановочных пунктах: «Гусинобродское шоссе», «Карбышева», «Толбухина», «Волочаевский жилмассив», «Куприна» и «Сад Мичуринцев».