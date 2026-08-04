В Новосибирске до 10 августа сократят маршрут трамвая № 13 из-за ремонта путей

Ограничения начнут действовать сегодня с 22:00 до 05:00 10 августа. Как уточнили в мэрии, «в связи с проведением ремонта трамвайных путей на улице Зыряновской будет закрыто трамвайное движение и изменена схема движения трамвайного маршрута № 13 “Гусинобродское шоссе — ул. Писарева”».