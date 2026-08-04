В Нижегородской области подготовили законопроект о переходе на АУСН

Министерство финансов Нижегородской области представило проект закона о внедрении в регионе специального налогового режима — автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). Согласно документу, новый режим может начать действовать с 1 января 2027 года, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Инициатива направлена на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Напомним, в июле 2026 года губернатор Глеб Никитин дал обещание обеспечить переход региона на АУСН.
При этом ещё в 2025 году с аналогичным предложением выступала фракция КПРФ в областном Законодательном собрании, но тогда в правительстве сочли инициативу преждевременной — на фоне увеличения объёма отчислений в федеральный бюджет.
Сейчас проект закона находится на стадии подготовки к рассмотрению: впереди — общественные обсуждения и антикоррупционная экспертиза. После этого документ поступит на рассмотрение депутатов регионального парламента.
Ранее увеличить штрафы за сброс мусора из машин предложили нижегородские депутаты.