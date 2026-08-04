Названы уральские регионы с самыми хорошими дорогами

Исследователи сосредоточили свое внимание в первую очередь не на федеральных трассах, а на автомобильных дорогах регионального и местного уровня. По их мнению, в подавляющем большинстве российских субъектов именно эти две категории формируют свыше 95 процентов дорожной сети, а в среднем по стране — и до 96 процентов.