Ученые объяснили, почему многие регулярно просыпаются около трех часов ночи

В лабораторном эксперименте 1992 года участников на время лишили часов и искусственного освещения, что привело к возврату к двухфазному режиму сна. Аналогичная картина наблюдалась в 2017 году среди сообщества на Мадагаскаре, не имеющего доступа к электричеству. Ранее существовала гипотеза о связи пробуждений с выбросом кортизола, однако исследование 2025 года с участием более 200 человек не подтвердило скачок этого гормона именно в момент пробуждения: его уровень продолжает подчиняться циркадному ритму независимо от фазы сна.