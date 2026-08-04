Ученые объяснили, почему многие регулярно просыпаются около трех часов ночи

Историк сна Роджер Экирч, изучив более тысячи исторических упоминаний, включая тексты вплоть до «Одиссеи» Гомера, задокументировал практику «сегментированного сна»: до промышленной революции люди часто спали не одним непрерывным блоком, а двумя фазами, разделенными периодом бодрствования. Об этом пишет портал ScienceAlert.
С точки зрения современной сомнологии, ночные пробуждения связаны с циклами сна длительностью 90−110 минут, которых за ночь проходит от четырех до шести. Глубокий сон преимущественно приходится на первую половину ночи, тогда как во второй половине преобладают более поверхностные стадии, из которых проснуться легче. Короткие пробуждения в этот период считаются нормальным явлением, и большинство людей их просто не помнят.
В лабораторном эксперименте 1992 года участников на время лишили часов и искусственного освещения, что привело к возврату к двухфазному режиму сна. Аналогичная картина наблюдалась в 2017 году среди сообщества на Мадагаскаре, не имеющего доступа к электричеству. Ранее существовала гипотеза о связи пробуждений с выбросом кортизола, однако исследование 2025 года с участием более 200 человек не подтвердило скачок этого гормона именно в момент пробуждения: его уровень продолжает подчиняться циркадному ритму независимо от фазы сна.
Среди конкретных причин частых ночных пробуждений упоминаются пременопауза у женщин, ночная гипогликемия у пациентов с диабетом, а также употребление кофеина и алкоголя, который нарушает REM-фазу сна.
По мнению специалистов, проблемой является не само пробуждение, а тревожная фиксация на нем. В результате мозг начинает ассоциировать три часа ночи с бодрствованием, что способствует развитию хронической бессонницы.