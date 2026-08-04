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Все в отпуске: жительницу Приморья не смогли госпитализировать из-за отсутствия врачей в больнице

Жительница Находки не смогла получить экстренную помощь в городской больнице из-за отсутствия нужных специалистов и оборудования, и вынуждена лечиться в частной клинике, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ситуация освещается в социальных сетях. Изначально девушка вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но медики предупредили пациентку, что в больнице принять её не смогут — нет возможностей.

Но состояние девушки ухудшилось: внезапная потеря слуха на одно ухо, острая боль, гнойные выделения. Проблемы со стороны органа слуха сопровождались головокружением и сильной отёчностью со стороны воспалённого уха, из-за которой девушка с трудом могла двигать челюстью.

Девушка решила ехать в больницу самостоятельно. Со слов пациентки, в приёмное отделение Находкинской городской больницы она приехала около 6:00 4 августа 2026 года, где ей сказали, что в учреждении якобы нет ни дежурного врача, ни челюстно-лицевого хирурга, ни гнойного хирурга, ни отоларинголога, потому что все находятся в отпуске до 18 августа.

Пациентке лишь предложили обратиться в платную клинику, что ей пришлось сделать из-за ухудшающегося самочувствия. Девушка планирует подать жалобы в прокуратуру и Минздрав.

Другие находкинцы жалуются на кадровые проблемы и в других медицинских учреждениях портового города. В частности, сообщается, что в филиале детской поликлиники № 1 в микрорайоне МЖК при прохождении медицинской комиссии, необходимой для поступления в муниципальный детский сад, принимает только хирург. Невролога в штате нет, офтальмолог находится в отпуске с последующим увольнением.

Родители малолетних пациентов также вынуждены оплачивать приёмы специалистов в частных клиниках.