Все в отпуске: жительницу Приморья не смогли госпитализировать из-за отсутствия врачей в больнице

Девушка решила ехать в больницу самостоятельно. Со слов пациентки, в приёмное отделение Находкинской городской больницы она приехала около 6:00 4 августа 2026 года, где ей сказали, что в учреждении якобы нет ни дежурного врача, ни челюстно-лицевого хирурга, ни гнойного хирурга, ни отоларинголога, потому что все находятся в отпуске до 18 августа.