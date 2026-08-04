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Рособрнадзор вынес предостережение Чайковской академии физкультуры и спорта

С лета 2025 года вуз возглавляет Альберт Демченко.

Источник: Комсомольская правда

Рособрнадзор опубликовал список из 19 российских вузов, которым вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В него вошла и Чайковская государственная академия физической культуры и спорта, расположенная в Пермском крае.

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. При этом, какие именно нарушения были выявлены в работе учебного заведения, не уточняется.

Чайковская государственная академия физической культуры находится в городе Чайковском и занимается подготовкой специалистов и научных кадров в сфере физической культуры и спорта.

С лета 2025 года вуз возглавляет трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и депутат Законодательного собрания Пермского края Альберт Демченко.