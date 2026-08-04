Названы самые необычные варианты летней подработки для студентов

Этим летом студенты и абитуриенты могут подработать котоняней, сборщиком сладких наборов или помощником художника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Подработки», которые составили список самых необычных вакансий, не требующих опыта работы.
В сервисе описали десять интересных подработок для молодых людей. В Москве можно устроиться сборщиком сладких наборов, кладовщиком на складе магазина популярных снеков, детским аниматором в ресторане или промоутером-консультантом на теплоходе. В Зеленограде ищут сотрудника для склада книг, а в селе Новопетровское (городской округ Истра, Московская область) — котоняню в котокафе.
В Санкт-Петербурге готовы предложить подработку помощником художника и работником приюта для животных. В городе Новокуйбышевске нужны работники молочного цеха, а в Ярославле — фасовщики на производство. Для всех этих вакансий опыт работы не обязателен.
Как отметили аналитики, в этом году ребята без опыта работы проявляют повышенный интерес к вакансиям в сферах телекоммуникаций и связи, а также фитнеса и красоты — в обеих областях на 31% больше, чем в прошлом году. В сервиса «Авито Подработки» считают, что на высокий спрос влияют понятность рабочих задач и плавающий график, удобный для совмещения с работой.
Могут ли подростки работать на каникулах.
Как ранее отметил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, молодые люди до 18 лет имеют право официально трудоустроиться и зарабатывать во время летних каникул. Вопросы трудоустройства подростков с 14 до 18 лет, а также ограничения для защиты их прав и свобод регулируются ст. 63 Трудового кодекса России.
Так, согласно закону подросткам в возрасте до 16 лет для трудоустройства обязательно требуется согласие родителей, законных представителей. Молодому человеку до 18 лет нельзя работать на вредных и опасных производствах. Также подработка не должна идти во вред учебе.
Депутат отметил, что «трудиться можно и до 14 лет, но это особый случай, когда требуется еще согласие органов опеки» — например, если ребенок снимается в кино в качестве актера, принимает участие в театральных постановках, выступает в цирковом шоу или на сцене в качестве артиста. Депутат особенно подчеркнул, что работа подростка в обязательном порядке должна быть оплачена.
Лица, получившие общее образование и достигшие 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, который не вредит их здоровью. Подростки, достигшие 14 лет, вправе работать только с письменного согласия одного из родителей (или попечителя) и органов опеки — также исключительно на легких работах и без ущерба для учебы.
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