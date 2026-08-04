Названы самые необычные варианты летней подработки для студентов

Как отметили аналитики, в этом году ребята без опыта работы проявляют повышенный интерес к вакансиям в сферах телекоммуникаций и связи, а также фитнеса и красоты — в обеих областях на 31% больше, чем в прошлом году. В сервиса «Авито Подработки» считают, что на высокий спрос влияют понятность рабочих задач и плавающий график, удобный для совмещения с работой.