Лед на «Медеу» будет держаться даже при +15°C: что изменят на легендарном катке

Изменения запланированы в рамках масштабной модернизации легендарного катка южной столицы.
«В Алматы продолжается масштабная модернизация высокогорного спортивного комплекса “Медеу”. Это крупнейшее техническое обновление легендарного катка за последние десятилетия, которое позволит вывести объект на новый уровень, сохранив при этом его исторический облик», — отметил Нурбол Нурсагатов.
По его словам, главная особенность проекта — все работы проводятся с максимальным вниманием к архитектурному наследию комплекса. Несмотря на глубокую модернизацию инженерной инфраструктуры, внешний вид «Медеу», включенного в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, останется неизменным.
Одним из ключевых этапов станет полное обновление технологической плиты ледового поля площадью 10,5 тыс. кв. м и замена системы охлаждения. Новое оборудование позволит поддерживать безупречное качество льда даже при температуре воздуха до +15°C, что значительно повысит надежность эксплуатации комплекса в течение сезона.
Нурбол Нурсагатов уточнил, что модернизация затронет и инженерные системы. Благодаря автоматизации технологических процессов и переводу теплоснабжения на природный газ потребление энергоресурсов сократится на 25−30%, что сделает эксплуатацию объекта более экономичной и экологичной.
Изменения коснутся и спортивной инфраструктуры. Под восточной трибуной появятся современные помещения для судей, зона допинг-контроля и восемь просторных раздевалок площадью по 50 кв. м каждая, что отвечает требованиям международных спортивных соревнований.
Как отметил руководитель Управления строительства Алматы, после завершения модернизации обновится и гостиница «Медеу». Она сможет одновременно принимать до 140 спортсменов, обеспечивая комфортные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и международных соревнований.
Комплексная модернизация позволит не только сохранить один из главных символов Алматы, но и создать современную спортивную инфраструктуру, соответствующую мировым стандартам и требованиям проведения соревнований международного уровня.
21 июля 2026 года стало известно, что в Алматы планируют масштабно модернизировать горную туристическую инфраструктуру. Одним из ключевых проектов станет объединение горнолыжных курортов «Шымбулак» и Oi-Qaragai в единую систему через базовую станцию «Медеу».