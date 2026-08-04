20 нижегородцев на сборах «Гвардеец‑2026» в Пензе: программа, отбор и итоги первого дня

Двадцать нижегородцев из 18 образовательных учреждений региона участвуют в Юнармейских военно‑патриотических сборах ПФО «Гвардеец», которые проходят с 1 по 21 августа в Пензенской области. Сборы проводятся на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулёва и объединяют более 280 юношей из 14 регионов Приволжья и Луганской Народной Республики.
Нижегородские участники прошли жёсткий отбор: в июне почти 110 ребят соревновались в стрельбе из пневматического оружия, метании гранаты, строевой подготовке, силовой гимнастике и спортивном ориентировании. В итоге на окружные сборы поехали юноши из 13 муниципалитетов области.
В программе — строевая, общефизическая, стрелковая и парашютная подготовка, занятия по истории Отечества, основам военного дела, современной тактике и управлению БПЛА. Также предусмотрены соревнования по военно‑прикладным дисциплинам, мини‑футболу, баскетболу, волейболу, дартсу, пейнтболу и шашкам, творческие конкурсы и культурно‑познавательная программа по Пензенской области. На открытии прошли «Уроки мужества» с участием замполпреда Президента РФ в ПФО Александра Тихонова, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, Героя России Александра Решетникова и участника программы «Время героев» Вячеслава Зенкина.
Проект «Гвардеец» реализуется под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и является частью патриотического воспитания в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».