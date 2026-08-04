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МФО в Красноярске оштрафовали за угрозы должнику

За угрозы должнику микрофинансовую организацию (МФО) в краевом центре привлекли к административной ответственности. Об этом сообщли в пресс-службе ГУФССП России.

За угрозы должнику микрофинансовую организацию (МФО) в краевом центре привлекли к административной ответственности. Об этом сообщли в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю. Местный житель сообщил судебным приставам, что в 2025 году он заключил с МФО договор займа. В январе текущего года у него образовалась просроченная задолженность. После чего от неизвестного человека мужчине стали поступать звонки и сообщения с требованием погасить долг и угрозами в адрес родственников. При этом в сообщениях отсутствовали сведения о кредиторе и номере его контактного телефона. Судебные приставы собрали и зафиксировали доказательства неправомерных действий в отношении красноярца: а именно — скриншоты сообщений с угрозами. Также выяснилось, что именно кредитор имеет экономическую выгоду от совершенных действий с должником. В результате МФО признали виновной в нарушении требований законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, ей назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей.