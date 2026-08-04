ФАС взяла под контроль цены на топливо в Красноярском крае

Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение компании ООО «Регион 24» из-за необоснованного повышения цен на моторное топливо.
За последние два месяца стоимость топлива на заправках превысила уровень цен вертикально интегрированных нефтяных компаний и текущий уровень инфляции.
Ещё 29 июня УФАС направило письма крупнейшим участникам топливного рынка, в том числе ООО «Регион 24», с требованием соблюдать принципы ответственного ценообразования.
Компания изменила розничные цены без предоставления достаточных экономических обоснований. Стоит отметить, что сеть АЗС «Регион24», включающая 32 автозаправочные станции в Красноярске, Назарово, Дивногорске и Емельяновском округе, признана занимающей коллективное доминирующее положение на этих территориях.
УФАС потребовало от ООО «Регион 24» привести цены к экономически обоснованному уровню. В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.