ФАС взяла под контроль цены на топливо в Красноярском крае

Компания изменила розничные цены без предоставления достаточных экономических обоснований. Стоит отметить, что сеть АЗС «Регион24», включающая 32 автозаправочные станции в Красноярске, Назарово, Дивногорске и Емельяновском округе, признана занимающей коллективное доминирующее положение на этих территориях.