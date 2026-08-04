Белгородская ипотечная корпорация направила в областной бюджет 75 млн дивидендов

Несмотря на сложную обстановку, в Белгородской области доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода стабильно растет последние три года: с 68,9% в 2023 году до 78,4% в 2024-м и 80,9% по итогам 2025 года. Одним из драйверов остается программа предоставления земли: за три года АО «Белгородская ипотечная корпорация» выдала более 6,1 тыс. участков. Устойчивый рост абсолютных объемов ИЖС наблюдается и в Курской области. В Орловской области показатели стабильны, а в Воронежской, Липецкой и Тамбовской — снижаются.