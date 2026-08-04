Щиты начали копать тоннель метро от улицы Горького до площади Свободы

Щит «Евдокия» готовили к запуску с мая. Его, как и щит «Алена», доставили из Китая. Как рассказали метростроевцы, оборудование для этих комплексов было изготовлено в городе Чанша. Чтобы перевезти детали, 13 автотралам пришлось преодолеть 10 000 км по Китаю, Казахстану и России. Машины передвигались со спецсопровождением и только по ночам.