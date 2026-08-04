Новосибирский Роспотребнадзор изъял 82 кг хлебобулочных изделий из продажи

В Роспотребнадзоре напомнили покупателям несколько простых правил. Хлеб и выпечку стоит приобретать только в стационарных магазинах, где соблюдаются условия хранения. Лучше выбирать продукцию известных производителей с хорошей репутацией. Перед покупкой нужно внимательно прочитать этикетку: состав не должен содержать слишком много добавок и консервантов. Не берите товар с поврежденной упаковкой или в грязной таре. Также важно убедиться, что температура хранения соответствует указанной на упаковке, — если условия нарушены, от покупки лучше отказаться.