Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский Роспотребнадзор изъял 82 кг хлебобулочных изделий из продажи

Всего исследовали 602 образца продукции.

Источник: Комсомольская правда

В первом полугодии 2026 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили качество хлеба и кондитерских изделий в торговых точках Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего исследовали 602 образца продукции. Основную часть проб проверили на санитарно-химические показатели — таких оказалось 450. Еще 97 образцов изучили на микробиологию, 45 проб оценили по физико-химическим и органолептическим свойствам, а 10 — на содержание генно-модифицированных организмов. Ни одна из проб не нарушила установленные нормативы.

Тем не менее в ходе контрольных мероприятий инспекторы изъяли из продажи шесть партий товара общим весом 82 килограмма. Причиной стали отсутствие маркировки на упаковке и истекший срок годности.

В Роспотребнадзоре напомнили покупателям несколько простых правил. Хлеб и выпечку стоит приобретать только в стационарных магазинах, где соблюдаются условия хранения. Лучше выбирать продукцию известных производителей с хорошей репутацией. Перед покупкой нужно внимательно прочитать этикетку: состав не должен содержать слишком много добавок и консервантов. Не берите товар с поврежденной упаковкой или в грязной таре. Также важно убедиться, что температура хранения соответствует указанной на упаковке, — если условия нарушены, от покупки лучше отказаться.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше