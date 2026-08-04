Нижегородским пациентам с раком будут бесплатно оказывать немедицинскую помощь

Согласно информации, в новый центр можно будет прийти за консультацией психологов и юристов, за помощью в оформлении мер социальной поддержки и получении второго медицинского мнения. Кроме того, сотрудники учреждения помогут в вопросах, связанных с организацией проезда к месту лечения, проживанием и оплатой.