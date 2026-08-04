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«Кайрат» объявил о серьезных изменениях своих матчей в КПЛ-2026

Действующий чемпион Казахстана по футболу «Кайрат» сегодня, 4 августа 2026 года, распространил информацию об изменениях в месте и сроках проведения трех ближайших домашних матчей Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По сведениям пресс-службы «желто-черных», эти корректировки обусловлены проведением массового мероприятия на Центральном стадионе Алматы, а также последующими техническими работами на объекте.

Матч 21-го тура КПЛ-2026 между «Кайратом» и «Женисом», запланированный на 8 августа, перенесен на другую дату. Новый срок проведения этой игры будет объявлен дополнительно.

Встреча девятого тура между «Кайратом» и «Улытау» (Жезказган), которая должна была пройти 15 августа, состоится на поле Академии им. Тимура Сегизбаева.

И, наконец, поединок 23-го тура между «Кайратом» и «Иртышом» (Павлодар), запланированный на 22 августа, также перенесен на другую дату в связи с проведением выборов в Курултай. Информация о новой дате проведения этой игры будет опубликована позже.

А через несколько часов команда Рафаэля Уразбахтина сыграет на выезде первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с болгарским «Левски».