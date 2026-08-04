В Некрасовской библиотеке Ярославской области создадут детский центр

Современный детский культурно-просветительский центр создадут в Некрасовской центральной библиотеке Ярославской области, сообщили в администрации Некрасовского муниципального округа. Работы будут проведены при поддержке нацпроекта «Семья».
Специалисты уже выполнили ремонт в помещениях и смонтировали пожарную сигнализацию. Сейчас для учебного заведения закупают мебель и современное оборудование. В частности, в библиотеке сделают мультстудию, установят интерактивный глобус, а также обустроят класс виртуальной реальности. Для юных читателей уже приобрели новую литературу, в том числе издания, напечатанные шрифтом Брайля. Торжественное открытие центра запланировано на сентябрь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.