В Некрасовской библиотеке Ярославской области создадут детский центр

Специалисты уже выполнили ремонт в помещениях и смонтировали пожарную сигнализацию. Сейчас для учебного заведения закупают мебель и современное оборудование. В частности, в библиотеке сделают мультстудию, установят интерактивный глобус, а также обустроят класс виртуальной реальности. Для юных читателей уже приобрели новую литературу, в том числе издания, напечатанные шрифтом Брайля. Торжественное открытие центра запланировано на сентябрь.