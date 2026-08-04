В Испании рабочие случайно нашли мраморную голову Венеры возрастом две тысячи лет

Мраморную голову древнеримской богини Венеры обнаружили при проведении земляных работ на пляже в Аликанте (Испания). Как информирует газета El País, возраст артефакта насчитывает приблизительно две тысячи лет, а его датировка относится к периоду
В ходе прокладки траншеи для благоустройства прибрежной зоны рабочие обнаружили хорошо сохранившуюся скульптуру среди камней и строительного мусора. Обнаружив предмет, они сразу остановили работу техники и вызвали специалистов-археологов.
Руководитель управления культурного наследия Аликанте Хосе Мануэль Перес Бургос сообщил, что строители не проинформировали надзорную археологическую организацию о начале работ, однако, заметив находку, своевременно приостановили деятельность и поставили в известность соответствующие службы. По словам чиновника, голова сохранилась хорошо: на ней видны лишь незначительные следы от двух болтов в верхней части, а также небольшие повреждения в области носа и подбородка.
Согласно предварительным данным, голова была элементом полноразмерной статуи, а не самостоятельного бюста. В настоящее время артефакт передан в Музей современного искусства Аликанте, где проводится его детальное изучение и очистка. Планируется, что до конца года экспонат будет представлен публике, после чего решится вопрос о его постоянном музейном размещении.