В Испании рабочие случайно нашли мраморную голову Венеры возрастом две тысячи лет

Руководитель управления культурного наследия Аликанте Хосе Мануэль Перес Бургос сообщил, что строители не проинформировали надзорную археологическую организацию о начале работ, однако, заметив находку, своевременно приостановили деятельность и поставили в известность соответствующие службы. По словам чиновника, голова сохранилась хорошо: на ней видны лишь незначительные следы от двух болтов в верхней части, а также небольшие повреждения в области носа и подбородка.