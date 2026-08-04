«Земские тренеры» едут в Хабаровский край

Уже приступил к обязанностям Егор Чивичилов — он ведёт набор детей в возрасте от 7 до 17 лет на отделение баскетбола в спортивной школе имени И. А. Мусатова (Солнечный округ). В августе в Охотск переедет Денис Некрасов: он будет работать тренером по пауэрлифтингу в спортшколе «Атлант». Из Брянской области в Амурск переезжает семья Шидловских — Александр займётся подготовкой пловцов, Валерия будет обучать юных спортсменов волейболу.