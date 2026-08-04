Программу развития речной инфраструктуры создадут в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать государственную программу комплексного развития транспортной, речной и причальной инфраструктуры. С этой инициативой он выступил на совещании о развитии туризма и индустрии гостеприимства в правительстве РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Глава региона отметил, что комплексно развивать причальную инфраструктуру как на Волге, так и на других реках невозможно без федеральной поддержки. По его мнению, подобные проекты общего пользования могут стать эффективным направлением работы для корпорации «Туризм.РФ», а Нижегородская область готова выступить в роли пилотного региона.
Глеб Никитин также напомнил, что с 2019 года область развивает собственный скоростной флот под управлением компании «Водолет», маршруты которого охватывают уже 13 регионов страны. В настоящее время Минтранс и Росморречфлот прорабатывают корректировку правил субсидирования, что поможет существенно расширить возможности регионов по запуску скоростных судов.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин проверил строительство гостиницы в Городце.