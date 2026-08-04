Программу развития речной инфраструктуры создадут в Нижегородской области

Глава региона отметил, что комплексно развивать причальную инфраструктуру как на Волге, так и на других реках невозможно без федеральной поддержки. По его мнению, подобные проекты общего пользования могут стать эффективным направлением работы для корпорации «Туризм.РФ», а Нижегородская область готова выступить в роли пилотного региона.