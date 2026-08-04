Что произошло в Минске, где пенсионерка погибла от зажженной спички, когда готовила еду

В Минске пенсионерка погибла от зажженной спички, когда готовила еду. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В Первомайском районе бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу минчанку 1939 года рождения с термически ожогом. Спустя трое суток женщина умерла.
В день случившегося пенсионерка находилась одна дома и пыталась самостоятельно приготовить себе еду.
«Зажигая спичку, она не удержала ее, и пламя перекинулось на одежду, а затем на волосы», — привели подробности в ведомстве.
Пытаясь потушить пламя, женщина начала снимать с себя тлеющую одежду, но в этот момент получила еще и ожоги правой нижней конечности.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, у пенсионерки были термические ожоги шеи, головы, туловища, верхних и нижних конечностей, общей площадью около 20%. Из них глубоких оказалось около 18%.
Также специалисты установили термический ожог верхних дыхательных путей. Все травмы образовались от действия источника высокой температуры, в том числе при вдыхании раскаленного воздуха и продуктов горения.
Эксперты установили, что смерть пожилой минчанки наступила от комбинированной травмы. Называются термические ожоги, термоингаляционная травма, синдром полиорганной недостаточности, синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания, характерным для обширных ожогов.
Ранее МЧС показало с воздуха крупный лесной пожар в Гомельской области, для тушения которого подняли авиацию.
Кстати, красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары до +40 градусов.
А вот что произошло под Щучином, где подросток прыгнул с пирса в водоем и попал в реанимацию.