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Названы три версии исчезновения самолета Cessna 182 в Иркутской области

Следственный комитет продолжает расследование исчезновения самолета в Бодайбинском районе.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего с двумя людьми на борту легкомоторного самолёта. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Следственные органы Восточного МСУТ СК России расследуют уголовное дело по факту исчезновения самолёта Cessna-182R, вылетевшего 3 августа из посёлка Мама для мониторинга лесных пожаров. На борту находились два человека. В расчётное время экипаж не вышел на связь и не прибыл в аэропорт вылета, аварийный маяк не сработал.

Ведётся поисковая операция. Следователи осматривают место заправки, изъяли пробы топлива и техническую документацию. Рассматриваются три основные версии: техническая неисправность, ошибка пилотирования или вынужденная посадка из-за отклонения от маршрута.

СК