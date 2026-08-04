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Бывшим лётчикам и шахтёрам в Иркутской области повысили доплаты к пенсиям

Перерасчёт для 990 человек прошёл автоматически, обращаться не нужно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 1 августа пересчитали специальные доплаты к пенсиям для 964 бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и 26 работников угольной промышленности.

Перерасчёт провели беззаявительно, пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявления. Обновлённые суммы поступят вместе с основной пенсией в установленные сроки.

— Такие доплаты пересматриваются четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер выплаты для каждого человека рассчитывают индивидуально, исходя из специального стажа, среднемесячного заработка и суммы дополнительных страховых взносов, перечисленных работодателями, — сообщили в Отделении СФР по Иркутской области.

С августа по октябрь 2026 года средняя доплата для бывших лётчиков составляет 30,1 тысячи рублей в месяц, для бывших шахтёров — 5,2 тысячи рублей. Выплаты производятся за счёт средств, поступающих от организаций, использующих труд указанных категорий работников.

Все изменения произведены в автоматическом режиме, дополнительные справки и визиты в фонд не требуются.