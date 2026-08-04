Бывшим лётчикам и шахтёрам в Иркутской области повысили доплаты к пенсиям

— Такие доплаты пересматриваются четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер выплаты для каждого человека рассчитывают индивидуально, исходя из специального стажа, среднемесячного заработка и суммы дополнительных страховых взносов, перечисленных работодателями, — сообщили в Отделении СФР по Иркутской области.