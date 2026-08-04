Глава Минстроя РФ вручил знаки «Почетный строитель»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в Москве вручил знаки «Почетный строитель». Среди награжденных бывший красноярский строитель Василий Иваныш.
Церемония награждения состоялась в Минстрое России в рамках еженедельного оперативного совещания, посвященного предстоящему профессиональному празднику. Ведомственные и государственные награды получили представители строительной отрасли из различных регионов страны за вклад в развитие строительного комплекса России.
Компания под руководством Василия Иваныша выполняет роль генерального подрядчика при реализации проектов гражданского и инфраструктурного строительства. В настоящее время организация ведет строительство объектов в Москве и Сочи.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни», развития жилищного строительства, ипотечного кредитования и проектного финансирования. Отдельное внимание участники уделили приемной кампании в профильные строительные вузы.
День строителя был учрежден 70 лет назад, в 1956 году, указом президиума Верховного Совета СССР и традиционно отмечается во второе воскресенье августа. В этом году праздничная дата приходится на 9 августа.