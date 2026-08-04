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Москва завершает подготовку к новому учебному году

До начала нового учебного года в Москве продолжается подготовка образовательных учреждений.

До начала нового учебного года в Москве продолжается подготовка образовательных учреждений. В столице завершают строительство новых школ и детских садов, модернизируют действующие здания и обновляют учебную инфраструктуру.

По данным столичных властей, в 2026 году в городе планируется ввести в эксплуатацию около 60 объектов образования. Новые школы и детские сады оснащаются современными учебными кабинетами, лабораториями, спортивными залами, библиотеками и пространствами для дополнительного образования.

Одновременно продолжается капитальное обновление действующих образовательных учреждений. До начала сентября в школах завершаются ремонтные работы, модернизация инженерных систем, благоустройство территорий и подготовка учебных помещений к приему учеников.

Подготовка к новому учебному году затрагивает и учреждения дополнительного образования. В столичных школах искусств продолжается обновление материально-технической базы, а также приемная кампания для будущих воспитанников.

Кроме того, в Москве проходит ежегодная благотворительная акция по сбору школьных принадлежностей для детей, нуждающихся в поддержке. Жители города могут передать рюкзаки, канцтовары и другие необходимые вещи в специальные пункты приема.

Комплексная подготовка образовательной системы к 1 сентября проводится ежегодно и включает как строительство новых объектов, так и модернизацию существующих школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

(фото на главной Денис Шамсутдинов).