Прокуратура требует признать незаконным скандальный флагшток в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области потребовала признать незаконной установку 50-метрового флагштока на набережной пруда в Нижнем Тагиле, сообщает Тагил. Лайф.
Представители надзорного ведомства обратились с иском в Арбитражный суд, который в качестве обеспечительной меры по этому иску наложил арест на средства генерального подрядчика и субподрядчика в пределах заявленных сумм, то есть на 25 миллионов рублей, потраченных на объект.
На флагшток обратили внимание два года назад после проверки УФАС. После объявления администрацией Нижнего Тагила аукциона на торги заявилась только одна компания — Тагилдорстрой, которую выбрали в качестве подрядчика. В этом решении усмотрено нарушение антимонопольного законодательства.