Прокуратура требует признать незаконным скандальный флагшток в Нижнем Тагиле

Представители надзорного ведомства обратились с иском в Арбитражный суд, который в качестве обеспечительной меры по этому иску наложил арест на средства генерального подрядчика и субподрядчика в пределах заявленных сумм, то есть на 25 миллионов рублей, потраченных на объект.