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НСО почти на 20 тысяч рублей не дотягивает до средней зарплаты по России

При этом, жители нашего региона являются самыми высокооплачиваемым в Сибири.

Источник: НДН.ИНФО

По данным Росстата, в мае 2026 года впервые сразу в трёх регионах РФ средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где средний заработок достиг 260,7 тысячи рублей. В тройку также вошли Магаданская область (214,4 тысячи рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (205,3 тысячи рублей).

В целом по России средний уровень оплаты труда в мае составил 110 216 рублей. А по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в 2026 году достигла 92 309 рублей. По этому показателю наш регион стал лидером среди 10 субъектов Сибирского федерального округа.

Виталий Злодеев