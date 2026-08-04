НСО почти на 20 тысяч рублей не дотягивает до средней зарплаты по России

В целом по России средний уровень оплаты труда в мае составил 110 216 рублей. А по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирской области в 2026 году достигла 92 309 рублей. По этому показателю наш регион стал лидером среди 10 субъектов Сибирского федерального округа.