В камчатском селе Мильково озеленят парк по проспекту Космонавтов

Озеленение проведут в парке по проспекту Космонавтов в селе Мильково Камчатского края, сообщили в правительстве региона. Общественное пространство благоустраивают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Высадку растений выполнят отдельным этапом. Он запланирован на период с 16 августа по 15 октября. Там появятся девять черемух, ель, а также по 20 кустов барбариса и дерена сибирского.
Ранее на территории парка было подготовлено основание пешеходной зоны из песчано-гравийной смеси, а еще подготовлен котлован под уличный кинотеатр, смонтирована система видеонаблюдения на период проведения строительно-монтажных работ. Кроме того, в парке предусмотрены лестница с пандусом и современные малые архитектурные формы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.