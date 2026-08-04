В камчатском селе Мильково озеленят парк по проспекту Космонавтов

Ранее на территории парка было подготовлено основание пешеходной зоны из песчано-гравийной смеси, а еще подготовлен котлован под уличный кинотеатр, смонтирована система видеонаблюдения на период проведения строительно-монтажных работ. Кроме того, в парке предусмотрены лестница с пандусом и современные малые архитектурные формы.