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В Красноярском крае обнаружили кровавый гриб

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Дирекции по особо охраняемым территориям обнаружили необычную находку во время планового обследования лесов в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Дирекции по особо охраняемым территориям обнаружили необычную находку во время планового обследования лесов в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе.

Там они заметили редкий гриб — гиднеллум Пека. Такое название он получил в честь учёного, который описал около 2700 видов грибов. В простонародье гриб более известен под названием «кровавый» или «дьявольский зуб», а некоторые называют его «клубника со сливками».

Несмотря на пугающий вид, гриб не ядовит. Однако употреблять его в пищу не получится — из-за сильного горького вкуса. Несмотря на это, кровавые капли у гриба содержат вещество атроментин, которое сейчас активно изучается учёными как потенциальное средство в борьбе с лейкемией.

В Красноярском крае «кровавый зуб» встречается крайне редко. На данный момент он не занесён в региональную Красную книгу, однако внесены его ближайшие «родственники» — гиднеллумы голубой, золотистый, зональный и напочвенный.