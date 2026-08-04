Три района Воронежа останутся без холодной воды на 35 часов

В Воронеже в Коминтерновском, Ленинском и Советском районах с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа полностью отключат холодную воду из-за ремонта аварийного водовода и подготовки городской сети к зиме. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин 4 августа.