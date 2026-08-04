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Три района Воронежа останутся без холодной воды на 35 часов

Воду в Коминтерновском, Ленинском и Советском районах отключат с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в Коминтерновском, Ленинском и Советском районах с 22:00 7 августа до 9:00 9 августа полностью отключат холодную воду из-за ремонта аварийного водовода и подготовки городской сети к зиме. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин 4 августа.

По словам градоначальника, главная техническая причина отключения — замена крупных задвижек на изношенном чугунном водоводе в микрорайоне Подгорное, где регулярно происходили аварии. Параллельно специалисты подключат отремонтированные скважины, обновят оборудование на насосных станциях и очистят городские очистные сооружения.

Из-за остановки водоподъемной станции жителям трех районов необходимо заранее сделать запасы воды. После включения ресурса система будет заполняться постепенно, поэтому вода в домах появится не сразу, а поэтапно в течение нескольких часов в зависимости от этажности.

Управляющие компании обязаны заранее предупредить жильцов через объявления на подъездах и домовые чаты.

По словам Сергея Петрина, во время отключения будут работать горячие линии — их номера опубликуют на сайте мэрии и в городских пабликах:

— Лично позвоню по телефонам диспетчеров, чтобы убедиться, что жители получают всю необходимую информацию вежливо и в полном объеме, — добавил мэр.

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