Клуб ракеточных видов спорта в «Колизей-Синема» начал работу в техническом режиме

В Перми начал работу клуб ракеточных видов спорта в ТЦ «Колизей». О том, что с 1 августа клуб работает в техническом режиме, сообщается в соцсетях клуба. Первыми на это обратили внимание «Интересная Пермь». Для бронирования открыты три падел-корта и зал для настольного тенниса. Корты для сквоша и бадминтона сейчас находятся на завершающем этапе подготовки.