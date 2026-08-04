Учредителя «Азов-Трейд» привлекут к «субсидиарке» почти на 20 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск в отношении учредителя зернотрейдера ООО «Азов-Трейд» Заремы Цусха. Ее хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании на 19,6 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.