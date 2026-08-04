В России создадут центры патриотического туризма

«Наш Президент Владимир Путин постоянно говорит о том, что необходимо как можно больше вовлекать ребят, участников специальной военной операции, ветеранов в такие движения. Я знаю, с каким интересом именно участники СВО готовы в этом участвовать. Поэтому создание этой инфраструктуры — важнейшая задача. И обязательно мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко еще раз поговорим о тех направлениях, которые надо поддержать. Прошу здесь Минэкономразвития принять активное участие», — сказал Михаил Мишустин.