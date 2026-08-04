В России создадут центры патриотического туризма

Центры патриотического туризма создадут в регионах России по проекту «СВОй путь» корпорации «Туризм.РФ». Один из них появится в Ярославской области, сообщили в правительстве РФ.
«СВОй путь» направлен на создание нового инструмента развития туризма. Его главной движущей силой станут ветераны специальной военной операции, чьи личные истории мужества, опыт и энергия лягут в основу деятельности для воспитания нового поколения. Так, в ходе реализации проекта планируется создать условия для отдыха ветеранов СВО и их семей, сформировать систему их социальной адаптации и вовлечь их в отрасль туризма и гостеприимства.
О проекте премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал его автор, директор дирекции по специальным проектам корпорации «Туризм.РФ», ветеран спецоперации, участник программы «Время героев» Андрей Бровкин.
«Наш Президент Владимир Путин постоянно говорит о том, что необходимо как можно больше вовлекать ребят, участников специальной военной операции, ветеранов в такие движения. Я знаю, с каким интересом именно участники СВО готовы в этом участвовать. Поэтому создание этой инфраструктуры — важнейшая задача. И обязательно мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко еще раз поговорим о тех направлениях, которые надо поддержать. Прошу здесь Минэкономразвития принять активное участие», — сказал Михаил Мишустин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.