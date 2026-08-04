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Иван Калмыков назначен главным советником губернатора Нижегородской области

В круг его задач войдёт выстраивание взаимодействия между образовательными организациями различных уровней, а также налаживание диалога между бизнес‑сообществом и работодателями.

Иван Калмыков занял должность главного советника губернатора Глеба Никитина. Информацию об этом распространило КУПНО — учреждение, ректором которого Калмыков продолжает оставаться.

В новом статусе чиновник будет совмещать две должности. В круг его задач войдёт выстраивание взаимодействия между образовательными организациями различных уровней, а также налаживание диалога между бизнес‑сообществом и работодателями. Кроме того, в обязанности Калмыкова входит контроль за исполнением на региональном уровне поручений Президента РФ и федерального правительства по этим направлениям.

Стоит отметить, что ректором КУПНО Иван Калмыков был назначен в апреле 2026 года. Ранее он занимал пост проректора, до этого руководил «Молодой Гвардией» партии «Единая Россия», вёл преподавательскую деятельность в вузах, а также работал в Законодательном собрании Нижегородской области.

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