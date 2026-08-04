В Волгоградской области разыскали проданных коз, зараженных бруцеллезом

Мероприятия по поиску зараженных бруцеллезом коз увенчались успехом. Они были обнаружены в селе Луговая Пролейка Быковского района Волгоградской области. В трех хозяйствах этого населенного пункта объявлен карантин и проводятся ограничительные мероприятия, сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области.
Напомним, как сообщало V102.RU, недавно в Каменском сельском поселении Городищенского района были выявлены зараженные бруцеллезом козы. Однако до окончания всех необходимых противоэпизоотических мероприятий владелец хозяйства продал животных неустановленным лицам. К поиску животных была подключена и полиция.
Фото сгенерировано ИИ.