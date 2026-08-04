Три района Воронежа на 1,5 дня останутся без воды

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 3 июля для завершения работ по реконструкции Остужевской развязки воду отключили в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа. Ограничения должны были начаться в 22:00, однако жители левого берега заметили слабый напор или отсутствие ресурса уже днем того дня. В «РВК-Воронеж» заявили, что это может быть связано с повышенным водоразбором. Возобновление подачи ресурса также затянулось: сначала водоканал сообщил, что на заполнение системы потребуется еще как минимум 6 часов от установленного времени в 6:00, а затем в мэрии облцентра сослались на возможные сложности в работе управляющих компаний. По данным «Ъ-Черноземье», во многоквартирные дома на левом берегу вода вернулась до конца 5 июля, в частный сектор — только 6 июля.