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«За добавкой»: биробиджанец дважды обнес магазин, унося шоколадную пасту и алкоголь

В Биробиджане задержали 38-летнего мужчину, который два дня подряд воровал из одного магазина. В первый раз он унес четыре банки шоколадной пасты и две бутылки алкоголя на 5 278 рублей. На следующий день вернулся за добавкой и украл еще две бутылки на 1 998 рублей. Охранник попытался его остановить, но похититель сбежал. Камеры зафиксировали все.

В Биробиджане задержали 38-летнего мужчину, который два дня подряд воровал из одного магазина. В первый раз он унес четыре банки шоколадной пасты и две бутылки алкоголя на 5 278 рублей. На следующий день вернулся за добавкой и украл еще две бутылки на 1 998 рублей. Охранник попытался его остановить, но похититель сбежал. Камеры зафиксировали все. Личность установлена. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Подозреваемый останется под подпиской о невыезде.