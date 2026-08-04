«За добавкой»: биробиджанец дважды обнес магазин, унося шоколадную пасту и алкоголь

В Биробиджане задержали 38-летнего мужчину, который два дня подряд воровал из одного магазина. В первый раз он унес четыре банки шоколадной пасты и две бутылки алкоголя на 5 278 рублей. На следующий день вернулся за добавкой и украл еще две бутылки на 1 998 рублей. Охранник попытался его остановить, но похититель сбежал. Камеры зафиксировали все. Личность установлена. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Подозреваемый останется под подпиской о невыезде.