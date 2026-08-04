Бесплатную немедицинскую помощь могут получить нижегородские онкопациенты

Региональный центр помощи людям с онкологическими заболеваниями и их близким открылся в Нижнем Новгороде при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
В новом центре, по словам Никонова, нижегородцам доступны консультации психологов и юристов, помощь в оформлении мер соцподдержки и получении второго медицинского мнения. Специалисты фонда также помогают организовать проезд к месту лечения, проживание и оплату обследований.
«Особое внимание уделено встречам с “онкомейтами” — людьми, успешно прошедшими лечение от рака, а также участию в групповых психотерапевтических и просветительских программах. Личные контакты и социализация помогают пациентам преодолеть чувство изоляции и эффективнее пройти курс терапии», — говорится в сообщении.
Как отметил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, Нижегородская область вошла в число шести регионов России с наибольшим количеством обращений за немедицинской помощью.
Ранее сообщалось, что до 30% взрослых нижегородцев страдают ожирением.