В пяти лесничествах КЧР подготовили специалистов по работе с дронами

Занятия для молодых специалистов провели их коллеги, которые ранее сами прошли профессиональную подготовку на базе Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. В планах продолжить обучение в вузах для повышения квалификации и более подробного освоения возможностей использования авиационных технологий в лесном хозяйстве.