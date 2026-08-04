В пяти лесничествах КЧР подготовили специалистов по работе с дронами

Обучающие мастер-классы по управлению беспилотными авиасистемами (БАС) провели в пяти лесничествах Карачаево-Черкесской Республики, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Дроны закупили при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Занятия для молодых специалистов провели их коллеги, которые ранее сами прошли профессиональную подготовку на базе Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. В планах продолжить обучение в вузах для повышения квалификации и более подробного освоения возможностей использования авиационных технологий в лесном хозяйстве.
Сейчас в лесничествах региона уже задействованы семь БАС. Они позволяют оперативно фиксировать возгорания, несанкционированные свалки и вырубки на труднодоступных территориях.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.