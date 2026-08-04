Предпринимателя из Волгограда осудят за гибель работника

В начале года индивидуальный предприниматель заключил договор на проведение работ по замоноличиванию отверстий и проемов в междуэтажных перекрытиях с пятого по второй этаж в офисном центре на Двинской. В июне он пригласил на работу своего знакомого, ударив с ним по рукам после беседы — не заключая договора и не проводя инструктажа по технике безопасности.