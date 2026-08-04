Мотошоу и концерт Uma2rman пройдут в День строителя в Екатеринбурге

Еще одной площадкой праздника станет мотошоу на проспекте Ленина. В программе (с 12:00 до 20:00) — показательные выступления, трюки на мото- и велотехнике, соревнования, заезды на беговелах для детей от полутора до четырех лет, а также возможность прокатиться на мото- и квадротакси и посмотреть матч легенд мотофутбола.