Красноярцев предупредили об ухудшении погоды

Днем 5 августа, а также в течение суток 6 августа в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 15−25 м/с и более. Об этом предупреждают синоптики и спасатели.
При этом в среду в ряде территорий сохранится сильная жара — до +35 °C и выше.
В Красноярске же температура воздуха станет чуть ниже — 5 августа будет +27, +29 °C, днем пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер — восточный 5−10 м/с. В четверг ожидается такая же погода, а в пятницу и на выходных похолодает до +25, +22 °C соответственно.
По предварительным данным, на следующей неделе в краевом центре будет преимущественно пасмурно, а максимальный прогрев воздуха составит +22 °C.
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