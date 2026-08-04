Красноярцев предупредили об ухудшении погоды

В Красноярске же температура воздуха станет чуть ниже — 5 августа будет +27, +29 °C, днем пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер — восточный 5−10 м/с. В четверг ожидается такая же погода, а в пятницу и на выходных похолодает до +25, +22 °C соответственно.