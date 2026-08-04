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Житель Красногвардейского района пытался украсть 47 плиток шоколада

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который попытался похитить почти 50 плиток шоколада из продуктового магазина. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу. Инцидент произошел днем 11 февраля…

Источник: Янтарный край

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, который попытался похитить почти 50 плиток шоколада из продуктового магазина. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ — покушение на кражу.

Инцидент произошел днем 11 февраля 2026 года. Обвиняемый зашел в магазин на Заневском проспекте, сложил в пакет 47 плиток шоколада и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Однако на выходе у дверей его задержал охранник. Мужчину сопроводили обратно в торговый зал, где он выложил весь шоколад из пакета, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов.

На допросе мужчина признался, что похитил сладости, чтобы их съесть. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.