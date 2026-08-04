Житель Красногвардейского района пытался украсть 47 плиток шоколада

Инцидент произошел днем 11 февраля 2026 года. Обвиняемый зашел в магазин на Заневском проспекте, сложил в пакет 47 плиток шоколада и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Однако на выходе у дверей его задержал охранник. Мужчину сопроводили обратно в торговый зал, где он выложил весь шоколад из пакета, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов.