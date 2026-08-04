Цена «квадрата» в новостройках Калининграда выросла до 167,5 тысячи рублей — исследование

Цены на новое жильё увеличились в 60 из 70 изученных городов. В среднем по стране квадратный метр за месяц подорожал на 2,8%, до 164,6 тысячи рублей, а квартира — на 2%, до 8,52 млн рублей. Самый заметный рост зафиксировали в Сочи, Махачкале и Санкт-Петербурге. Снижение стоимости на первичном рынке отметили в Грозном, Краснодаре, Череповце, Барнауле и Якутске.