Цена «квадрата» в новостройках Калининграда выросла до 167,5 тысячи рублей — исследование

В июле средняя цена квадратного метра в новостройках Калининграда выросла на 1,6% и достигла 167,5 тысячи рублей, а стоимость квартиры — на 1,3%, до 8,96 млн рублей. Об этом, ссылаясь на исследование федерального портала «Мир квартир», пишет РИА Новости во вторник, 4 августа.
Цены на новое жильё увеличились в 60 из 70 изученных городов. В среднем по стране квадратный метр за месяц подорожал на 2,8%, до 164,6 тысячи рублей, а квартира — на 2%, до 8,52 млн рублей. Самый заметный рост зафиксировали в Сочи, Махачкале и Санкт-Петербурге. Снижение стоимости на первичном рынке отметили в Грозном, Краснодаре, Череповце, Барнауле и Якутске.
Калининград вошёл в число городов, где покупку квартиры в новостройке чаще рассматривают как инвестицию.